Il Comune di Parma organizza dal 7 al 14 ottobre, per la Settimana della cultura, “I like Parma – Un patrimonio da vivere”: uno speciale programma di iniziative gratuite che permetterà di scoprire luoghi straordinari del nostro patrimonio. Il programma rientra nell’ambito del progetto regionale “EnERgie Diffuse” promosso dalla Regione Emilia-Romagna in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.

Ad accompagnare il viaggio di bambini, ragazzi e famiglie attraverso i luoghi e le bellezze di Parma, sarà uno speciale “passaporto culturale”: visitando i luoghi delle otto aree indicate nel passaporto si riceverà un timbro con un emoticon segnando le tappe del proprio percorso. Alla fine dell’itinerario chi avrà collezionato almeno sei timbri riceverà in regalo un esclusivo puzzle, il cui disegno ideato per l’occasione porta la firma del fumettista Leo Ortolani, o preziosi volumi d’arte (che sarà possibile ritirare entro il 15 ottobre presso l’Informagiovani di Via Melloni).

Il passaporto culturale potrà essere ritirato presso lo IAT - Ufficio di Accoglienza Turistica (Piazza Garibaldi), l’Informagiovani (via Melloni), le Biblioteche comunali e nei principali luoghi del patrimonio che aderiscono al progetto I like Parma.

All’interno del programma generale ampio spazio è stato dedicato a bambini, ragazzi e alle loro famiglie con un programma speciale di laboratori, visite guidate, racconti e spettacoli gratuiti, che si affianca alle proposte già promosse all’interno delle scuole.