Aemilia 187 a.C. – Un ponte tra Città e Università

Domenica 7 ottobre inaugurazione del nuovo spazio del Ponte Romano: sarà luogo espositivo e hub universitario. Fino al 14 ottobre workshop, seminari e letture dedicati ad archeologia e storia per adulti e bambini.

Quando Dal 07 ottobre 2018 ore 16.30 al 14 ottobre 2018 ore 20.00

Nel 1966 i lavori di rifacimento di strada Mazzini portarono alla luce due delle undici arcate dell’antico Ponte Romano: il sottopassaggio pedonale, collegato con l'adiacente piazza Ghiaia, è così diventato un luogo di grande interesse storico,che ora viene restituito alla cittadinanza.

Il nuovo progetto di riqualificazione del Ponte Romano e la conseguente creazione dello spazio Aemilia 187 a.C. entra a pieno titolo nel processo di rigenerazione urbana della città. Spazio espositivo consacrato alle vestigia della Parma Romana ma anche hub universitario, luogo dedicato a diffondere in città l’importante potenziale di produzione culturale generato dalla nostra Università.

All’interno dello spazio del sottopasso saranno esposti oltre 260 reperti archeologici provenienti dagli scavi per la realizzazione della nuova Ghiaia e selezionati dai depositi del vicino Museo Archeologico, tra cui spiccano frammenti architettonici di grandi dimensioni come i fregi d’armi e i capitelli corinzi del I e II sec. d.C.

Spazio Aemilia 187 a.C., arricchito da pannelli esplicativi e documentazione fotografica, documenta la storia e il territorio della colonia romana di Parma attraverso oggetti e stili di vita dei suoi antichi abitanti, il tutto grazie a reperti archeologici di notevole rilevanza scientifica.

Lo spazio sarà inaugurato alla presenza delle autorità cittadine e del Governatore della Regione Emilia-Romagna domenica 7 ottobre alle ore 16:30.

Per tutta la settimana successiva, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 sarà offerto, grazie al coordinamento scientifico dell’Università di Parma, un ricco programma di seminari e workshop dedicati all’archeologia e alla storia antica della città, tutti ad ingresso libero e gratuito.

Il sabato sarà invece dedicato a bambini e famiglie con le letture Storie di qua e di là dall’acqua, ad ingresso libero alle 15, 15,30, 16, 16,30.

Lo spazio espositivo del Ponte Romano sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.

ParmaUniverCity, l’Info-point d’accoglienza e d’informazione dell’Università, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Lo Spazio Aemilia 187 a.C. nasce grazie all’impegno di Comune di Parma, Università degli Studi e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Complesso Monumentale della Pilotta, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna).