I chiostri del Correggio - Notte bianca del San Paolo

Sabato 13 ottobre il Complesso dell’ex Monastero di San Paolo sarà al centro di una giornata ricca di iniziative e appuntamenti per adulti e bambini: dalle 11 alle 23 la Camera di San Paolo sarà eccezionalmente aperta al pubblico ad ingresso gratuito.

Quando Dal 13 ottobre 2018 ore 10.00 al 13 ottobre 2018 ore 00.00

DOVE

Strada MACEDONIO MELLONI 3/A, PARMA [Vai alla mappa]

Un importante progetto di recupero, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con fondi europei, è in questo momento in atto, e riporterà alla pubblica fruizione il grande Chiostro della fontana e gli edifici che vi si affacciano. Una nuova funzione caratterizzerà questi spazi ritrovati: l’eccellenza gastronomica e agro-alimentare della città. Vi troveranno sede la Fondazione Unesco Creative City of Gastronomy e un Laboratorio Aperto, uno spazio attrezzato a disposizione di giovani creativi, produttori, scuole, studenti, per sviluppare quella cultura del cibo che si nutre di tradizione ma deve guardare costantemente al futuro.

Il 13 ottobre il Complesso del San Paolo si racconta in un grande evento. Dalle 11 alle 23 la Camera di San Paolo sarà eccezionalmente aperta ad ingresso gratuito.

Alle 16,30 presentazione del progetto “I Chiostri del Correggio – Parma Gastronomy Hub” con la partecipazione straordinaria di Neri Marcorè.

A seguire, proiezione del video, appositamente realizzato dal Centro Video del Comune di Parma, che farà entrare virtualmente nel cantiere in corso per scoprire le nervature delle antiche volte che giacevano sotto i pavimenti divelti, affreschi da secoli ricoperti, angusti passaggi, le stanze e una terrazza che offre vista unica sul centro storico della città.

Nei locali di via Melloni 1/A verrà inaugurato, alle ore 18 con i “Monologhi della Matita” lo Spazio A: un vero e proprio laboratorio aperto alle sinergie tra giovani creativi e la cittadinanza, un luogo di fruizione e di produzione culturale animato dai giovani artisti dell'Emilia-Romagna e dell'Associazione Culturale Toro, in collaboirazione con Associazione culturale GAER - Giovani Artisti Emilia Romagna.

Alle 18 e alle 21 la Compagnia Artemis Danza realizzerà Sacro_Frame1#Magnificat, una performance per 8 danzatori, nella quale l’espressività del corpo e quella della musica dialogheranno con l’architettura dell’ex convento in una tensione dinamica tra storia e contemporaneo, sulle note del Magnificat di Claudio Monteverdi, arricchito da contaminazioni digitali ed elettroniche.

Alle 19 la gastronomia tornerà protagonista con una speciale degustazione nel Chiostro della Fontana, con lo “Scrigno di Parma”, piatto Parma Città creativa Unesco per la gastronomia 2018, servito alla Cena dei Mille (Offerta minima € 10 a persona devoluta in parte all’Emporio Solidale Parma).

Alle 21.30 Donna de le donne. Lodi mariane tra chiostri e cattedrali d’Europa, concerto vocale itinerante del Coro Paer, all’interno delle sale della Pinacoteca con conclusione nel Chiostro Vecchio, accompagnato dagli interventi di Alessandro Malinverni.

Per i più piccoli ore 15.30 Pinacoteca Stuard, Alla scoperta del Monastero di San Paolo: un percorso itinerante negli spazi della Pinacoteca alla scoperta di piccole tracce, dettagli da osservare, ricostruendo insieme ai bambini la storia passata. Età: 4 – 10 anni. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Dalle 19 alle 22 Caccia ai tesori del San Paolo: alla scoperta notturna dei luoghi del Monastero di San Paolo, una caccia al tesoro itinerante a lume di torcia tra Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi e Guanda, Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini e Informagiovani. Per bambini dai 5 ai 12 anni. Premi per tutti i partecipanti. Partenza dalla Biblioteca Guanda (Vicolo delle Asse, 5), a partire dalle ore 19 ogni 15 minuti fino alle 22.

Inoltre visite speciali:

- Ore 11, 12, 16, 17 e 18 Visita alla scoperta del patrimonio del Castello dei Burattini

Visita negli spazi del deposito e del Centro Studi, normalmente non aperti al pubblico. Max 10 partecipanti per ogni visita. E’ gradita la prenotazione Tel. 0521.031631

- Dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 17 Visita guidata al rifugio antiaereo R11

Ritrovo presso Vicolo delle Asse 5. A cura di ANCFARGL (Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione).

Immagine: Libero Tosi, Monastero di San Paolo, interno, Camera della Badessa, affreschi di Correggio, anni 50 del 900 ca., stampa fotografica b/n, gelatina bromuro d’argento su carta, mm240x330 (Archivio Storico del Comune di Parma, Archivio dell’APT Parma-Salsomaggiore Terme Francesco Borri)