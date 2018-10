Cultura

Aperture straordinarie gratuite

I gioielli di arte e storia aperti alla città: un'opportunità eccezionale per adulti e bambini.

Dal 07 ottobre 2018 ore 10.00 al 14 ottobre 2018 ore 18.00

“I like Parma” è un invito ai cittadini a riappropriarsi di monumenti e musei della città, a viverli come luoghi di tutti, in cui passare il proprio tempo libero per rigenerarsi con la bellezza dell’arte, della musica, della danza, della parola.

Il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, la Chiesa della Steccata e Palazzo Soragna ospiteranno pregevoli concerti, il Battistero, il Ponte Romano e il Museo Vescovile apriranno le porte a letture per i più piccoli.

Tutte le istituzioni cittadine hanno aderito con entusiasmo all’appello del Comune, e tutti i maggiori musei proporranno visite guidate per le scuole e aperture gratuite. Un’opportunità eccezionale per conoscere tutte le bellezze di Parma.

Ad accompagnare le visite, un passaporto culturale, una guida indispensabile per adulti e piccini, in distribuzione allo IAT e nelle biblioteche comunali. Ad ogni tappa del tour il passaporto sarà timbrato con un emoticon diverso. Chi completa il passaporto con almeno 6 timbri potrà scegliere uno speciale gadget: la shopper di Parma Capitale Italiana della Cultura, un puzzle da 100 pezzi con un disegno originale di Leo Ortolani o splendidi cataloghi di mostre e libri d’arte.

Di seguito giorni e orari delle aperture gratuite:

Battistero

Domenica 14 ottobre dalle 10 alle 18 (17.45, ultimo ingresso)

Camera di San Paolo

Sabato 13 ottobre dalle 11 alle 23

Certosa di Parma, Vescovado e Torrione Visconteo, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno

Sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

Galleria Nazionale, Teatro Farnese e Museo Archeologico

Domenica 7 ottobre dalle 13 alle 19

Musei Civici - Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini, Museo dell’Opera, Casa del Suono e Casa natale Arturo Toscanini

Dal 7 al 14 ottobre tutti i giorni dalle 10 alle 18

Museo Diocesano

Domenica 7, sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 10.00 – 18 (17.30, ultimo ingresso)

Museo di Storia Naturale (sede di via Farini e di via Università) e Orto Botanico

Da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre dalle 10 alle13 e dalle 15 alle 18;

Sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 18



Conservatorio di Musica Arrigo Boito

Sabato 13 ottobre dalle 10 alle 12 visite guidate

Teatro Regio

Sabato 13 ottobre dalle 9 alle 13 visite guidate. Per info e prenotazioni: 0521.203995

Liceo Statale delle Scienze Umane Albertina Sanvitale:

Mostra “Il laboratorio ritrovato, conoscere la storia attraverso la memoria delle cose”

Lunedì 8 e giovedì 11 ottobre dalle 15.00 alle 17.30

Visite guidate all’esposizione che raccoglie il patrimonio del materiale scientifico di fine Ottocento e inizio Novecento dello storico Istituto Magistrale Albertina Sanvitale.

Archivio di Stato:

Mostra “La montagna e la Duchessa. Le Valli del Ceno e del Taro nei viaggi di Maria Luigia”

dal 6 ottobre 2018 al 4 gennaio 2019. Orari. Lunedì 8:30-14:30; martedì e mercoledì 8.30-17; giovedì 8.30-16; venerdì 8.30-13.30

La mostra raccoglie i documenti originali e inediti, conservati proprio presso l’Archivio di Stato, che documentano i viaggi di Maria Luigia nelle valli del Ceno e del Taro.